Stanje se umirja tudi v FJK

V FJK se stanje po obsežnih požarih umirja, je danes sporočil podpredsednik deželne vlade in pristojni za civilno zaščito Riccardo Riccardi. Požarišče na tržiškem Krasu, kjer je še sinoči helikopter gasil posamezna žarišča, je pod nadzorom. Pogašena sta med drugim požara v Dreki in v Podbonescu, je še povedal Riccardi, prav tako v krajih Montereale in Frisanco na Pordenonskem. V Reziji, kjer so požar sinoči gasili helikopter in dva kanaderja še gori, toda se obseg požara manjša. Ob izboljšanju razmer v FJK so enega od kanaderjev namenili gašenju v Sloveniji, je še povedal Riccardi.