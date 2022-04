V Furlaniji - Julijski krajini so danes naredili 1521 PCR-testov, s katerimi so odkrili 58 novih okužb s koronavirusom (delež 3,81-odstoten), naredili pa so še 2053 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili še 195 primerov okužbe (delež 9,5-odstoten).

Na intenzivni negi se zdravi še šest pacientov (tako kot včeraj), na navadnih oddelkih pa 161 (štiri pacienti več). Danes ni umrl noben bolnik, okužen s koronavirusom.