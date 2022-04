Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 4659 PCR-testov, pri čemer so odkrili 246 novih okužb s koronavirusom (delež 5,28-odstoten). Opravili so še 10.298 testov, s čimer so odkrili še 1257 primerov okužbe (delež 12,21-odstoten).

Na intenzivni negi se zdravijo štiri pacienti (eden več kot včeraj), na navadnih oddelkih pa 166 (dva manj). Umrla je ena oseba okužena s koronavirusom.