Stanje v bolnišnicah stabilno

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 6049 PCR-testov, med katerimi so odkrili 319 novih okužb (delež 5,27-odstoten). Opravili so še 7938 hitrih testov, med katerimi so odkrili še 675 primerov okužb (delež 8,5-odstoten).

Na intenzivni negi se zdravi še 20 pacientov, na drugih oddelkih pa 350 bolnikov. Umrlo je še 11 ljudi okuženih s covidom-19.

Včeraj so v Sloveniji ob 2394 PCR-testih in 75.198 hitrih antigenskih testih potrdili 3771 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 96.344 primerov aktivnih okužb.

Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 407 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 103, je objavila vlada. Na navadnih oddelkih sta tako zaradi covida-19 hospitalizirana dva bolnika več kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa zaradi covida-19 zdravijo pet bolnikov manj kot prejšnji dan. Umrlo je 22 ljudi okuženih s covidom-19.