Stanovitno vreme s puščavskim prahom

Tudi pri nas se je včeraj oblačno nebo ponekod obarvalo oranžno. Gre za oblak puščavskega prahu, ki so ga tokovi ponesli do severnega Sredozemlja in je obrobno dosegel tudi naše kraje. Tokrat se povečini zadržuje v višjih plasteh ozračja, so zapisali na Arsu, in torej nima večjega vpliva na kakovost zraka. Zrnca prahu povečini ne bodo pomazala avtomobilov, razen morebitnih redkih krajevnih izjem, ker ni pričakovati padavin.

Po napovedih se bo puščavski prah oz. pesek v ozračju pojavljal še do petka. Prisotnost puščavskega prahu v ozračju, ki so ga v Evropo z območja Sahare prinesli južni vetrovi, se v teh dneh pri nas kaže kot pastelno obarvanje ozračja. S tem povezane fotografije so ne le pri nas, tudi drugje po Evropi preplavile družbena omrežja.

Rahlo se bo vsekakor ponekod povišala prisotnost mikroprahu PM 10, toda ni pričakovati omembe vrednih presežkov. V prihodnjih dneh se bo sicer nadaljevalo stanovitno vreme. Jutri bo zapihala burja, ki se bo v petek okrepila in bo začel postopno pritekati spet hladnejši zrak. Povečini bo precej sončno.