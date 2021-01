Stanovitnost bosta prekinili dve prehodni poslabšanji

Mraz se je v minuli noči po pričakovanjih še nekoliko zaostril. Najnižje temperature so povsod padle pod ničlo, razen ob morju, kjer je deželna meterološka opazovalnica iz FJK v Trstu namerila 3 stopinje Celzija. Najbolj mrzlo je bilo tudi danes pri Belopeških jezerih, kjer se je živo srebro spustilo do -19,4 stopinje Celzija in na Trbižu, kjer so namerili -11,9 stopinje Celzija. V Zgoniku je bila najnižja nočna temperatura -4,8 stopinje Celzija, v Koprivnem pa -3,2 stopinje Celzija.

Zračni tlak se nad našim območjem krepi, šibak anticiklon nam bo v prihodnjih dneh zagotovil več stanovitnosti. Pričakujemo pa dve poslabšanji. V petek bo naše kraje od zahoda prešla manjša višinska dolina in bo nastalo plitvo prizemno ciklonsko območje, v noči na nedeljo pa bo na vreme pri nas vplivala globlja višinska dolina. Stanovitnost bodo v petek prekinile manjše padavine, v noči na nedeljo pa bodo količine nekoliko večje. Po kratkotrajni manjši otoplitvi se bo v nedeljo ozračje spet ohladilo.