Stanovitnost se bo še povečala

Vremenska stanovitnost se bo v tem začetku tedna še povečala in tudi ne pričakujemo omembe vrednih vetrov. Zato bo po minulem dneh, ko je ob šibki burjici prevladovala jasnina in smo beležili za ta čas zelo visoke temperature, v nižinah postopno že nekaj več vlage. Temperaturni obrat se bo stopnjeval. V gorah bomo ob sončnem vremenu spet beležili višje temperature kot v nižinah, kjer bo ozračje postopno bolj zamegljeno. Hladnejši in težji zrak bo v nižjih predelih postopno začel stagnirati, zato bo postopno manj sončnega vremena, ker bo žarke delno prekrivala vlaga. Dnevne temperature bodo ob morju in v nižinah nekoliko nižje kot v preteklih dneh, višje pa bodo temperature v gorah.

Danes bo delno jasno do zmerno oblačno in postopno že nekoliko bolj zamegljeno.

Jutri in v sredo bo spremenljivo zaradi zamegljenosti, mestoma bo lahko tudi nastala megla. Najvišje dnevne temperature bodo v nižinah in ob morju do okrog 9 stopinj Celzija.