Stanovitnosti ni videti konca

V FJK danes prevladuje sončno vreme in je kar prijetno, živosrebrni stolpec se je v opoldanskih urah v nižinah in ob morju ponekod približal 10 stopinjam Celzija. Toplo je tudi v gorah, kjer mestoma beležijo pomladne temperature. Visoko nad nami se zadržuje za ta čas topel zrak, ničta izoterma je bila opolnoči na višini 2345 metrov.

Anticiklon nam bo tudi v prihodnjih dneh zagotavljal stanovitno vreme, postopno pa bo mestoma nastal temperaturni obrat. V nižinah bo zato postopno več vlage in bo mestoma ozračje zamegljeno. V gorah pa se bo nadaljevalo sončno in za ta čas toplo vreme.

Od danes do nedelje bo povečini precej jasno, mestoma bo zaradi večjega odstotka vlage zamegljeno ali nekoliko bolj oblačno. Temperature se ne bodo bistveno spreminjale. Ponoči se bo živo srebro razen ob morju povečini spuščalo pod ničlo. Najvišje dnevne temperature pa bodo v glavnem od 8 do 10 stopinj Celzija.

Do manjše vremenske spremembe s prehodnim delnim poslabšanjem bi lahko prišlo med prihodnjim ponedeljkom in torkom ravno ob prestopu meseca. Tedaj bo naše kraje obrobno oplazila vremenska fronta in ni izključeno, da bodo mestoma lahko nastale manjše padavine. Takoj zatem pa bo znova na vrsti soliden anticiklon, ki bi lahko vztrajal do zadnjih dni v prihodnjem tednu. Skratka, stanovitnosti za zdaj še ni videti konca.