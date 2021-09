Stari znanec spet vlamljal in kradel

Policisti policijske postaje Sežana in kriminalisti so prišli na sled moškemu, ki je osumljen 6 vlomov, tatvin in drznih tatvin na

območju Sežane in Postojne ter mu 27. avgusta odvzeli prostost. Med preiskavo so ugotovili, da se je na sežansko območje preselil 25-letni povratnik kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Policisti so kmalu potrdili utemeljen sum, da gre ravno za osebo, ki je storila več kaznivih dejanj. Med hišnimi preiskavami so našli več ukradenih predmetov. Moškega so privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.