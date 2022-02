Številke še padajo

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 5803 PCR-testov, med katerimi so odkrili 296 novih okužb (delež 5,01-odstoten). Opravili so še 7958 hitrih testov, med katerimi so odkrili še 629 primerov okužb (delež 7,9-odstoten). Na intenzivni negi se zdravi še 21 pacientov (eden več ko včeraj), na drugih oddelkih pa 328 bolnikov (22 manj kot včeraj). Umrlo je še 11 ljudi okuženih s covidom-19. Najmlajša žrtev je 49-letna ženska iz Porcie.

Včeraj so v Sloveniji ob 2427 PCR-testih in 86.503 hitrih antigenskih testih potrdili 3731 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 88.410 primerov aktivnih okužb. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 398 bolnikov (9 manj kot dan prej), na intenzivnih oddelkih pa 96 (6 manj kot dan prej), je objavila vlada. Umrlo je 10 ljudi okuženih s covidom-19.