Številne nove destinacije iz FJK

Nizkocenovna letalska družba Volotea je ponovno vzpostavila letalske povezave na ronškem letališču, od koder bo letela v Kampanjo, na Sicilijo in Sardinijo in nazaj. Prvi polet v Neapelj bo že danes, povezava bo do konca avgusta dvakrat tedensko, ob četrtkih in nedeljah. V prihodnjih tednih bodo prav tako dvakrat na teden vzpostavili tudi polete do Palerma (ob četrtkih in sobotah) in Olbie (sreda in sobota).

Tudi nizkocenovni avtobusi FlixBus so okrepili povezave in tako je na spisku avtobusnih povezav iz Trsta po novem kar 50 destinacij. To so, med drugimi, Benetke, Verona, Padova, Rim, Milan, Turin, Genova in Bologna. S soboto, 5. junija, bo vzpostavljena avtobusna povezava s Sieno, od 11. junija pa bodo začeli potovati v Kampanjo.

Med tujimi destinacijami so Ljubljana, na Hrvaškem Zagreb, Reka, Pulj, francoski Marseille, Nica, Lyon in Toulon. Od 24. junija bodo FlixBusi iz Trsta potovali tudi v Maribor ter na Madžarsko, točneje v Budimpešto in Siófok.

Nizkocenovni avtobusi so lahko v pomoč tudi pri potovanju od letališča do letališča. S tistega v Ronkah se je mogoče s FlixBusom zapeljati do letališča Marco Polo v Benetkah, a tudi na druge destinacije.