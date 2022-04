Število aktivnih primerov okužbe še naprej upada

V Sloveniji so včeraj ob 974 PCR-testih in 8632 hitrih antigenskih testih potrdili 1604 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 26.571 primerov okužbe, kar je 1333 manj kot dan prej. V primerjavi z dnevom prej so v torek potrdili 1049 okužb manj, glede na prejšnji torek pa 677 manj.

Še naprej upada tudi sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki znaša 1625 oziroma 98 manj kot dan prej. Število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je v primerjavi z dnevom prej nižje za 63 in znaša 1258.