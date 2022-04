Število aktivnih primerov okužbe upada

V Sloveniji so včeraj ob 580 PCR testiranjih in 3210 hitrih antigenskih testih potrdili 528 novih okužb z novim koronavirusom. Na navadnih oddelkih zaradi covida-19 trenutno zdravijo 135 bolnikov, kar je 16 več kot dan prej, intenzivno nego jih zaradi covida-19 potrebuje 22, eden manj. Umrli so trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Skupno je hospitaliziranih 353 oseb s potrjeno okužbo, toda tudi z drugimi pridruženimi boleznimi, kar je sedem manj kot dan prej.

Na intenzivnih oddelkih jih je skupno 42, pri čemer se število ni spremenilo.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno aktivnih 29.677 primerov okužbe, kar je 411 manj kot dan prej.

Število okužb sicer v tedenski primerjavi še naprej upada. V primerjavi z dnevom prej je bilo v nedeljo potrjenih 257 okužb manj, glede na prejšnjo nedeljo pa 274 manj.

Še naprej upada tudi sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki znaša 1830 oziroma 39 manj kot dan prej. Število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je v primerjavi z dnevom prej nižje za 19 in znaša 1406.