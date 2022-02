Število hospitaliziranih bolnikov na navadnih oddelkih pada

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini potrdili 2829 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 9826 PCR testov, s katerimi so potrdili 970 okužb (delež pozitvnih je bil 9,87 odstotkov) in 17.099 hitrih brisov, med katerimi so potrdili 1859 okužb (10,87 odstotkov).

Na intenzivni negi je hospitaliziranih 39 ljudi (eden več), medtem ko jih je na drugih oddelkih 470 (14 manj).

Največ okužb so ponovno zabeležili v starostni skupini med 40. in 49. letom (17,25 odstotkov), sledi skupina med 50. in 59. letom (13,96 odstotkov).

Umrlo je še 12 ljudi okuženih s covidom-19.