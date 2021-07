Število hospitaliziranih covidnih bolnikov narašča

V FJK so danes ob 4087 PCR testiranjih potrdili 82 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 2,01-odstoten. Ob 2928 hitrih antigenskih testih so potrdili še 16 novih okužb (delež 0,55-odstoten). Večino novih okužb, 56 odstotkov, so potrdili pri mladih pod 29. letom starosti.

Danes ni umrl noben bolnik s covidom-19. Povečalo pa se je število hospitaliziranih bolnikov. Na covidnih oddelkih se zdravi 15 covidnih bolnikov, kar je pet več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa še vedno potrebujeta dva covidna bolnika.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3790 bolnikov s covidom-19, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 672 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.463 ljudi, klinično zdravih je 35, v samoizolaciji pa je 642 ljudi.