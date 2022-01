Število hospitaliziranih covidnih bolnikov niha

Število hospitaliziranih bolnikov, okuženih s covidom-19 v Furlaniji – Julijski krajini iz dneva v dan niha. Danes je v deželi hospitaliziranih 474 (včeraj 484) pacientov na navadnih oddelkih, 42 (včeraj 39) pa na intenzivnih negah.

Danes so v FJK opravili 8966 PCR testov, med katerimi so odkrili 1067 primerov okužb, delež pozitivnih izvidov je bil 11,9 odstoten. Poleg tega so opravili še 21.410 hitrih brisov, s katerimi so odkrili še 3126 primerov okužbe, kar predstavlja 14,6 odstotka.

Danes je v naši deželi umrlo še 14 ljudi, okuženih z novim koronavirusom.