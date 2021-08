Število hospitaliziranih covidnih bolnikov v FJK narašča

V FJK so danes ob 1167 PCR testiranjih potrdili 33 novih okužb z novim koronavirusom. V to število so vključeni tudi trije migranti oz. prosilci za azil na Videmskem, je pojasnil podpredsednik FJK in odgovorni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Delež pozitivnih testov je bil 2,83-odstoten. Opravili so tudi 320 hitrih antigenskih testov, pri čemer so potrdili 5 novih okužb (delež 1,56-odstoten).

Umrla sta dva bolnika s covidom-19, 93-letna ženska, ki je bila hospitalizirana v pordenonski bolnišnici s številnimi pridruženimi boleznimi in 88-letni moški v videmski bolnišnici.

Na rednih covidnih oddelkih je danes hospitaliziranih 49 covidnih bolnikov, kar je 9 več kot v soboto in tri več kot včeraj, na oddelkih za intenzivno nego pa 13, dva več.

Od začetka pandemije je v FJK umrl 3801 bolnik s covidom-19, in sicer 814 v Trstu, 2018 v Vidmu, 676 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 105.649 ljudi, klinično zdravih je 88, v samoizolaciji pa je 1099 ljudi.