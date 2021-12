Število hospitaliziranih covidnih bolnikov v FJK rahlo upada

V FJK so danes ob 8956 PCR testiranjih potrdili 660 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 7,37-odstoten. Opravili so še 13.365 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 105 novih okužb (delež 0,79-odstoten).

Umrlo je devet bolnikov s covidom-19.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 290 bolnikov s covidom-19, kar je 6 manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih še vedno potrebuje 26.

Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 4063 bolnikov s covidom-19, in sicer 947 v Trstu, 2057 v Vidmu, 728 v Pordenonu in 331 v Gorici. Ozdravelo je 125.883 ljudi, klinično zdravih je 284, v samoizolaciji pa jih je 7761.