Število hospitaliziranih se je včeraj zmanjšalo za več kot 7 odstotkov

V Sloveniji so včeraj ob 4397 PCR testih potrdili 956 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 21,7-odstoten in se je rahlo zvišal v primerjavi z minulimi dnevi. Opravili so tudi 25.383 hitrih antigenskih testov, čigar pozitivne izvide od sobote še preverjajo s PCR testi. Umrlo je sedem covidnih bolnikov.

Hospitaliziranih je bilo 579 bolnikov s covidom-19, kar 44 manj oz. 7,1 odstotka manj kot v četrtek, na intenzivnih negah pa se je zdravilo 108 covidnih bolnikov, 7 manj. Po podatkih sledilnika za covid-19 je v Sloveniji trenutno 11.176 aktivnih primerov okužbe.