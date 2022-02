Število hospitaliziranih se niža

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini ob 7760 brisih odkrili 576 novih okužb (delež pozitivnih testov je bil 7,42-odstoten). Poleg tega so opravili 22.849 hitrih brisov, med katerimi so odkrili 2203 okužb (delež je bil 9,64 odstoten).

Število pacientov na intenzivnih negah se je znižalo na 40 (včeraj 41), v drugih oddelkih je hospitaliziranih 455 (včeraj 479).

Še vedno so največ okužb potrdili v starostni skupini med 40. in 49. letom starosti (18,71 odstotkov).

Umrlo je še 15 ljudi okuženih z novim koronavirusom.