Število hospitaliziranih se še vedno niža

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini med 6381 PCR-testi odkrili 434 novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil tako 6,8-odstoten. Opravili so tudi 10.067 hitrih antigenskih testov, odkrili pa so še 843 okužb (delež 8,37-odstoten).

Na navadnih oddelkih je hospitaliziranih 368 ljudi, na intenzivni negi pa se zdravi še 23 ljudi. Umrlo je še 9 ljudi okuženih z novim koronavirusom.

V Sloveniji so včeraj opravili 2446 PCR-testov in 91.353 hitrih testov in med njimi odkrili 4542 novih okužb s koronavirusom.

Na navadnih oddelkih je hospitaliziranih 405 bolnikov, na intenzivni negi pa 108 ljudi. Bitko s covidom je včeraj v Sloveniji izgubilo še 14 ljudi.