Število hospitaliziranih v bolnišnicah FJK ostaja nizko

V Furlaniji - Julijski krajini so danes ob 3.342 PCR testiranjih potrdili 13 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil tako 0,39-odstoten. Opravili so še 2042 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili dve novi okužbi. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 0,1-odstoten.

Danes ni umrl noben covidni bolnik. V bolnišinicah FJK se zdravi še 5 covidnih bolnikov, in sicer štirje na rednih covidnih oddelkih in eden na oddelku za intenzivno nego.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3789 bolnikov s covidom-19, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 671 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.097 ljudi, klinično zdravih je 10, v samoizolaciji pa je 224 ljudi.

Med zdravstvenim osebjem in gosti domov za dolgotrajno oskrbo niso beležili okužb. Okužil se je le en zaposleni v omenjenih domovih. Prav tako niso beležili okužb med tistimi, ki so v deželo prišli iz tujine.