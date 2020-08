Število novih okužb poskočilo tudi v Istri

Tudi v Istri je poskočilo število novih okužb. V zadnjih 24 urah so ob 320 testiranjih potrdili 27 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Pri 18 primerih gre za osebe, ki so že bile v samoizolaciji, ker so bile v stiku z okuženimi, predvsem v zvezi s primeri v puljski mesnici in vrtci v Pulju in Vrsarju. V treh primerih pa gre za osebe, ki so se vrnile iz Srbije in Dalmacije. Trenutno je v Istri 49 aktivnih okuženih, 170 oseb pa je v samoizolaciji. V zadnjih 24 urah en bolnik je ozdravel.

Na Reki so v zadnjih 24 urah potrdili 9 novih okužb z novim koronavirusom. V osmih primerih gre za povratnike z dopusta zlasti v Dalmaciji, ena oseba pa se je vrnila iz Avstrije. V zadnjih 24 urah trije bolniki so ozdraveli.