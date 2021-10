Število novih okužb v FJK narašča

V FJK so danes ob 5066 PCR testiranjih potrdili 132 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 2,61-odstoten in je torej v rahlem porastu (+0,43% glede na včerajšnje podatke). V to številko je vključenih tudi pet migrantov oz. prosilcev za azil, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so tudi 20.719 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 17 novih okužb (delež 0,08-odstoten). Umrla sta dva covidna bolnika. Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 54 bolnikov s covidom-19, kar je pet več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje šest, eden manj.

Od začetka pandemije je umrlo 3841 bolnikov s covidom-19, in sicer 837 v Trstu, 2026 v Vidmu, 681 v Pordenonu in 297 v Gorici. Ozdravelo je 110.343 ljudi, klinično zdravih je 31, v samoizolaciji pa je 989 ljudi.