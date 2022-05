Število novih okužb v FJK narašča, v Italiji pa upada

V zadnjih sedmih dneh so v Italiji ob podobnem številu testiranj zabeležili pomembnejši upad števila novih okužb v primerjavi s tednom poprej (– 8,9 %), izjema pa je Furlanija - Julijska krajina, kjer so okužbe spet začele naraščati, izhaja iz tedenskega poročila fundacije Gimbe, ki spremlja potek pandemije.

V vseh italijanskih deželah število novih okužb upada, razen pri nas, kjer so zabeležili 5-odstotni porast, v Piemontu (+7,4 %) ter v Lombardiji, kjer je bil sicer porast le 0,7-odstoten. Kljub temu pa ni razloga za večjo skrb, saj se število okužb ne odraža pri zasedenosti bolnišnic, ki je v FJK še vedno pod italijanskim povprečjem. Če je naraslo npr. število aktivnih okužb – med 27. aprilom in 3. majem jih je bilo namreč 2009 na 100.000 prebivalcev oziroma rahlo več kot v tednu pred tem (1975) – je stanje v bolnišnicah stabilno, saj je bilo včeraj na intenzivni negi devet pacientov oziroma tri več kot v sredo, a eden manj kot 27. aprila, število pa vseskozi niha med tri in deset. Na navadnih oddelkih je bilo včeraj hospitaliziranih 171 bolnikov oziroma dva več kot v sredo, številka pa je primerljiva z 19. aprilom, ko jih je bilo 168. Včeraj so sicer potrdili 858 novih okužb (445 manj kot v četrtek, 28. aprila), umrli pa so štirje covidni bolniki. Zasedenost intenzivnih neg v FJK znaša po podatkih Gimbe 1,7 % (državno povprečje pa 3,9 %), navadnih oddelkov pa 13,1 % (državno povprečje 15 %).