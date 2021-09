Število novih potrjenih okužb v FJK v rahlem upadu

Danes so v FJK ob 4839 PCR testiranjih potrdili 103 nove okužbe z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 2,13-odstoten, rahlo nižji od včerajšnjega, ko je bil 2,36-odstoten. Opravili so še 5707 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 8 novih okužb (delež 0,14-odstoten). V to številko je vključenih 6 migrantov oz. prosilcev za azil, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Umrl je en bolnik s covidom-19, gre za 78-letnega moškega iz Červinjana. Na rednih covidnih oddelkih deželnih bolnišnic je hospitaliziranih 48 bolnikov s covidom-19, eden več kot včeraj, medtem ko na intenzivnih negah se število ni spremenilo in ostaja devet bolnikov.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo skupno 3812 bolnikov s covidom-19, in sicer 817 v Trstu, 2022 v Vidmu, 679 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 107.392 ljudi, klinično zdravih je 114, v samoizolaciji pa je trenutno 1342 ljudi.