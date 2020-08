Število novookuženih poskočilo tudi na Reki

Število novih potrjenih okužb z novim koronavirusom je v zadnjih 24 urah poskočilo tudi na Reki. Odkrili so namreč 16 novih primerov okužbe, med temi je 11 oseb, ki so se vrnile z dopusta, eno osebo so sprejeli v bolnišnico. Trenutno je v Kvarnerju in Gorskem kotarju 70 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom. Ozdravelo pa je 7 bolnikov.

V Istrski regiji so v zadnjih 24 urah ob 420 testiranjih potrdili 5 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Med temi je oseba, ki se je ravnokar vrnila iz ene od bližnjih držav. Zabeležili so tudi eno smrtno žrtev, gre za 87-letnega tujega državljana, ki je že pred okužbo imel resne zdravstvene težave.

Ena oseba je ozdravela. V Istrski regiji je trenutno 85 aktivnih okužb z novim koronavirusom, 278 oseb pa je v samoizolaciji.