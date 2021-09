Število okužb se še kar veča

Minuli teden je bilo je bilo v Sloveniji potrjenih več kot 7300 okužb z novim koronavirusom, okoli 1300 primerov več kot v tednu pred tem. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je naraslo za okoli 50, število tistih na intenzivnem zdravljenju pa za več kot 20, tako da je že blizu 100. Umrlo je 30 covidnih bolnikov, dvakrat toliko kot v tednu prej.

V nedeljo so opravili 1706 PCR-testov in z njimi potrdili 291 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 17 odstotkov vseh testov. V bolnišnicah zdravijo 363 bolnikov s covidom-19, od tega 97 na intenzivni negi. Umrlo je pet covidnih bolnikov, je na Twitterju objavila vlada. Delež pozitivnih PCR-testov je bil v nedeljo nižji kot dan prej, ko je znašal 21 odstotkov. V bolnišnicah se zdravijo trije bolniki več kot dan prej, intenzivno nego pa jih potrebuje sedem več. Najmlajši bolnik s covidom-19 je star 26 let, na intenzivnem oddelku pa zdravijo 27-letnika.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.211 aktivnih primerov okužbe, sedemdnevno povprečje pa znaša 1039. Sedemdnevno povprečje se je glede na soboto zvišalo za enega. Viša se tudi število oddelkov osnovnih in srednjih šol v karanteni. Če je bilo pred dvema tednoma v karanteni nekaj manj kot 100 oddelkov, je trenutno v karanteni 500 oddelkov, je na današnji seji državnega zbora povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.088.171 ljudi oziroma 52 odstotkov. Z vsemi odmerki cepiva pa je bilo cepljenih 968.679 oseb oziroma 46 odstotkov celotne populacije.