Število okužb v FJK se je povečalo na 22

Število okužb s koronavirusom covid-19 v FJK se je povečalo na 22, sporoča deželna uprava. Od sinoči so zabeležili štiri nove okužbe. Trenutno je največ okuženih na Videmskem, kjer je 12 obolelih, med katerimi sta dva hospitalizirana. Po pet okuženih je na Tržaškem in na Goriškem, med katerimi sta dva na Tržaškem hospitalizirana. Med vsemi opravljanimi brisi je bilo 369 negativnih, so še sporočili.

Sinoči so medtem odkrili prvo okužbo v Sloveniji. Gre za moškega, ki se je vračal iz Maroka in je z letalom pristal tudi v Italiji. Ravnokar so odkrili tudi drugo okužbo. Gre za osebo, ki je bila v stiku s prvim obolelim.