Število okužb v FJK se je v zadnjem tednu podvojilo, izhaja iz tedenskega poročila o pandemiji, ki ga pripravlja fundacija Gimbe. V obdobju od 21. do 27. julija je bila incidenca okužb 42 na 100.000 prebivalcev, kar je 202,2 odstotka več kot teden prej.

Zasedenost bolnišničnih postelj v rednih covidnih oddelkih in na oddelkih za intenzivno nego ostaja pod kritično mejo, saj je v obeh primerih enoodstotna.

V FJK je prejelo dva odmerka cepiva že 52,6 odstotka prebivalstva, temu je treba dodati še 8,2 odstotka, ki je prejelo prvi odmerek.

Kritična ostaja kategorija nad 60. letom starosti, saj 16,8 odstotka šestesetletnikov in starejših ni prejelo cepiva, kar uvršča FJK na rep italijanskih dežel. Nižje se številke le na Siciliji, v Kalabriji in v Bocnu. V kategoriji od 60. do 69. leta starosti je zaključilo cepilni ciklus 61,9 odstotka prebivalstva, 14,7 odstotka pa je prejelo prvi odmerek.