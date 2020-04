Število potrjenih okužb v FJK se je od včeraj občutno povečalo

V zadnjih 24 urah so v FJK potrdili 72 novih okužb z novim koronavirusom, trikrat več kot včeraj in so zabeležili tudi 5 novih smrtnih žrtev. Skupno število vseh okuženih se je tako povečalo na 2616. Trenutnih okuženih pa je 1330, 64 manj kot včeraj. Ozdravelo je namreč 730 okuženih in 339 okuženih nima več simptomov covida-19, toda je njihov bris še pozitiven.

Do danes je umrlo 217 okuženih s koronavirusom. Žalostni primat ima Trst s 109 smrtnimi žrtvami, v Vidmu jih je bilo 62, v Pordenonu 43 in v Gorici 3 smrtne žrtve, je povedal deželni odbornik Riccardi.