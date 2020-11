Število žrtev napada na Dunaju se je povzpelo na štiri

Ponedeljkov teroristični napad na Dunaju je po zadnjih podatkih zahteval še eno smrtno žrtev. Avstrijski notranji minister Karl Nehammer je za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdil, da je umrla ženska, ki je stara med 40 in 50 let.

Število smrtnih žrtev dunajskega napada se je tako povzpelo na štiri. Umrli sta dve ženski in dva moška. V napadu je bil ubit tudi napadalec, ki ga je policija identificirala.

Zaenkrat še ni jasno, ali je imel simpatizer Islamske države pomagače. Po navedbah tiskovnega predstavnika avstrijskega notranjega ministrstva oblasti predvidevajo, da naj bi v napadu skupno sodelovali največ štirje napadalci. Preiskava poteka v polnem obsegu, so še sporočili na Dunaju.

Avstrijska vlada je po terorističnem napadu razglasila tridnevno žalovanje, ki se začenja danes in bo trajalo do vključno četrtka. Ob 12. uri se bodo žrtvam napada poklonili z minuto molka. Na javnih stavbah bodo zastave visele na pol droga, so danes na izrednem zasedanju sklenili ministri.