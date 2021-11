Štirje mrtvi in dva poškodovana v čelnem trčenju pri Benetkah

Na državni cesti št. 14 v kraju Quarto d’Altino v Venetu so danes ponoči v hudi prometni nesreči izgubile življenje štiri osebe in dve sta bili poškodovani. Okrog 1. ure je prišlo do čelnega trčenja med dvema avtomobiloma. V enem se je vozila 29-letna ženska iz Mester, v drugem pa družina iz Jesola, 46-letni moški, 40-letna ženska in njuna 21-letna hči. Vsi so bili na kraju mrtvi. Eden od avtomobilov je po trčenju obtičal v obcestnem jarku. Na kraj so prišli reševalci službe 118 in gasilci, ki so iz razbitin potegnili vse udeležene v nesreči, toda žal za nobenega od njih ni bilo več pomoči. V enega od avtomobilov se je nato zaletel še tretji avtomobil, pri čemer sta bili še dve osebi lažje poškodovani. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji.