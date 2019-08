Stran z nemščino, da bi opozorili na fašizem

Pripadniki gibanja Schützen (južnotirolski strelci) so v bocenski pokrajini prekrili nemški napis na kar šesto tablah in smerokazih (italijanskega so pustili), namesto nemškega imena so nalepili napis “DNA-Seit 97J deutsch nicht amtlich” (neuradno že 97 let). Gre za gesto, s katero hoče omenjeno gibanje opozoriti na po njihovem mnenju še nerešeno vprašanje vzpostavitve v izvirno obliko od fašizma poitalijančenih nemških in ladinskih krajevnih imen. Južnotirolski strelci so prepričani, da so italijanska imena južnotirolskih krajev dejansko izmišljena in da bi na tablah morala biti le izvirna zgodovinska krajevna imena.

Za to provokacijo, kot jo sami imenujejo, so izbrali 16. avgust, dan ko je bil rojen Ettore Tolomei (letnik 1865), razvpiti fašist, pod taktirko katerega je Mussolinijev režim po prvi vojni poitalijančil Južno Tirolsko. Italijanska desnica je ostro obsodila dogajanja, stranka Fratelli d’Italia pravi, da je šlo za »sabotažo na račun Italijanov in italijanske države«.