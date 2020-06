Stranke duhovičile na račun posilstev, kvestorka zaprla diskoteko

Kvestorka v Vidmu Manuela De Bernardin Stadoan je odredila odvzem licence za obdobje dveh tednov upravitelju diskoteke Kursaal v občini Lignano Sabbiadoro, potem ko je ta v soboto gostila sedem mladih z majicami, na katerih je kraljeval napis »Centro stupri« (Center za posilstvo). Mladi so tudi rezervirali dve mizi prav na to ime. Odločitev kvestorke je v skladu z zakonom o javnem redu in miru.

Upravitelj znane diskoteke na morju je med drugim oče enega od sedmih mladih, ki so si v soboto zamislili zabavo v lokalu. Osebje diskoteke je na dve rezervirani mizi postavilo namizni tablici s spornim napisom, kar je pritegnilo pozornost ostalih gostov. Ti so napisa fotografirali in fotografije so kmalu zakrožile po spletu in socialnih omrežjih. Prav tako je na spletu več fotografij majic, na katere so mladi dali natisniti napis.

Dnevnik Messaggero Veneto je dogodku posvetil veliko pozornost, kmalu so se začeli kopičiti tudi odzivi politikov. Odvetnika Pina Rifiorati, ki v videmski odvetniški zbornici vodi odbor za enake možnosti, je v pogovoru za dnevnik posvarila, naj se dejanja sedmih fantov ne jemlje kot nedolžno mladostniško šalo. »Prav si ne razlagam, kaj lahko privede dvajsetletnika, da si odnos do dekleta zamišlja na tak način,« je dejala odvetnica Rifiorati in poudarila, da je treba pri vzgoji očitno prehoditi še dolgo pot.

Po poročanju medijev so vsi vpleteni v dogodku stari nekaj čez dvajset let in izhajajo iz premožnih družin.