Stranke se požvižgajo na dvojezičnost

Stranka SD Tanje Fajon je npr. v italijanski jezik prevedla le svoje temeljno volilno geslo, a z manjšimi črkami kot v slovenskem napisu, medtem ko je stranka SDS Janeza Janše na svoje plakate nalepila italijanski napis, a tudi v tem primeru z vidno manjšimi črkami. Stranka Konkretno se je tudi potrudila za krajši prevod svojega volilnega sporočila, a s ponesrečenim prevodom.

Na koprskem radiu so na te prekrške opozorili pristojni urad za dvojezičnost, ki se je obvezal, da bo zadevo predal inšpektoratu, ki je zadolžen za izvajanje ustavnih določil in zakonov v narodno mešani Istri. V krajevni SD se izgovarjajo, da so za strankine plakate poskrbeli v Ljubljani in se o prevodu sploh niso posvetovali z istrskimi izpostavami, v ostalih strankah pa za sedaj sploh niso odgovorili na zahteve po pojasnilih s strani koprskega radia.