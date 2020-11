Streli na Dunaju sejali smrt

V središču avstrijske prestolnice Dunaj je bilo nocoj, 2. novembra, v streljanju po poročanju avstrijskih medijev ubitih šest ljudi, vsaj 15 je bilo ranjenih. Med huje ranjenimi je tudi policist, so navedli na avstrijskem notranjem ministrstvu. Avstrijski notranji minister Nehammer je streljanje označil za teroristični napad.

Enega napadalca so policisti ustrelili, napadalcev je sicer bilo več, oboroženi so bili s puškami, napadi pa so se zgodili na šestih različnih lokacijah, je mogoče prebrati na uradnem Twitter profilu policije.