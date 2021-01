V Zagrebu je danes prišlo do streljanja, poroča časopis La voce del popolo. Dvema moškima in ženski, ki so parkirali avtomobil v Ul. Livinčić v četrti Žitnjak, so se približali neznanci in streljali nanje. Ženska in moški sta bila ranjena, neznanci pa so uspeli pobegniti. V bolnišnico so prepeljali dve osebi. Na kraj so prihiteli policisti, ki preiskujejo dogodek.