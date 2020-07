Strip Črni plamen tudi v knjigi

Strip o požigu Narodnega doma v Trstu, ki vsak dan izhaja na straneh Primorskega dnevnika in tedensko v reviji Mladina, je izšel tudi v knjižni obliki. Založila ga je Založba ZRC, soizdajatelja pa sta center ZRC SAZU in Zadruga Primorski dnevnik. Pri zadrugi so se namreč odločili, da ob letošnji 75-letnici časopisa in stoletnici požiga Narodnega doma obdarijo svoje člane s knjigo – vsi člani bodo tako dobili v dar lepo oblikovani strip Črni plamen, pod katerega se podpisujeta Ivan in Zoran Smiljanić, ki je tudi avtor slik.