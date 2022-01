Stroški za energijo so se skoraj podvojili

Med kategorijami, ki zaradi narave dejavnosti najbolj občutijo podražitve energentov, so tudi peki. Da je tako, je na lastni koži občutil Peter Štoka iz znane pekarne Čok na Opčinah, ki je ravno lani praznovala 150-letnico delovanja. Na podlagi zadnjih položnic je namreč ugotovil, da so se stroški za elektriko in plin skoraj podvojili.

V pekarni Čok kruh pečejo v pečeh na plin. Točnih računov se sicer Peter Štoka ob obisku kronista ni točno spominjal, vsekakor so cene poskočile: »Recimo, da sem prej plačeval okoli 700 evrov na mesec, zdaj pa mi prihaja okoli 1100-1200 evrov, se pravi, da je skoraj podvojeno,« pravi.

Da je prišlo do podražitev, so vsekakor nekoliko občutili tudi odjemalci: »Decembra smo malo povišali ceno kruha, a ne veliko, niti deset odstotkov. Zdaj bomo videli sproti. Gotovo energija vpliva na naše delo,« pravi Štoka, ki pa hkrati zagotavlja, da zaradi tega usoda zaposlenih ni pod vprašajem. Opozarja pa, da se niso povišali samo stroški za energijo, ampak tudi tisti, ki zadevajo ostale prvine, pomemben del stroškov pa predstavlja delovna sila.

Podražitve pa ne odganjajo strank, ki ostajajo zveste: »Ena žemlja stane 30 centov, če jo plačaš 33 centov, ni nobene razlike. Poraba kruha je približno deset dekagramov na dan na osebo, se pravi, da vpliva tri cente na dan, v enem mesecu je to 90 centov na osebo,« pravi Štoka, ki se torej ne boji osipa strank.