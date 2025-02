»Študenti protestirajo, bogati Srbi pa bežijo v Trst«

Medtem ko se srbski protestniki bojijo za življenje, ima drugačne skrbi nekdanji minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić, ki je po nesreči v Novem Sadu odstopil in je bil zaprt zaradi obtožbe, da je povzročil splošno nevarnost. Čeprav mu je grozilo do dvanajst let zapora, je Vesić na prostosti, saj so vse obtožbe zoper njega umaknili. On pa se je umaknil iz javnosti, po poročanju nekaterih srbskih medijev, ki jih povzema Delo, naj bi užival v 3,5 milijona evrov vredni vili v Trstu.

»Vesić ni edini član politične elite, ki si je kupil hišo v Trstu. Tam stanuje tudi Damir Zobenica, ki je med študentskimi protesti tajno organiziral skupine ljudi, da so na protestih na glas žalili opozicijo in nasprotovali blokadam,« piše še Novica Mihajlović v Delu.

Podpredsednica opozicijske Stranke svobode in pravice Marinika Tepić je nedavno na družbenem omrežju x predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću sporočila: »Če misliš, da si Damirja Zobenico rešil s tem, ko si mu dovolil, da zbeži v svojo haciendo v Trst in s seboj odpelje ‘brata’ Srđana Kruževića in odnašata ukraden denar, ti zdaj povem – ničesar vam ne bomo odpustili. Od italijanskih oblasti bomo zahtevali podatke o nepremičninah teh tvojih organizatorjev nasilja ‘domoljubov’ nad študenti in državljani. Zobenica je že izpisal otroke iz šole in pobegnil pred srbskimi organi, iz silne ljubezni do Srbije!«

Delo tudi izpostavlja, da je tržaški župan Roberto Dipiazza je v začetku decembra lani sprejel Majo Gojković. Slednja slovi kot Vučićeva tesna sopotnica še iz časov, ko sta bila skupaj člana srbske radikalne stranke in je po številnih vidnih političnih funkcijah od maja lani predsednica vlade avtonomne pokrajine Vojvodine.