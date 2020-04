Sunki burje se že približujejo hitrosti 90 km/h

Ponoči je naše kraje dosegla oslabljena hladna fronta, zapihala je močna burja, temperatura pa se je v primerjavi z včerajšnjim dogajanjem nekoliko spustila. V glavnem prevladuje oblačno vreme, le ponekod je padlo nekaj manjših kapelj dežja.

Deželna meteorološka opazovalnica je ob 10. uri na pomolu bratov Bandiera namerila najmočnejši sunek burje 89 km/h. V prihodnjih urah se bo še nekoliko okrepila. Razmere so bistveno drugačne kot včeraj in v minulih dneh, ko se je živo srebro čez dan vzpenjalo do okrog 25 stopinj Celzija.

Danes bo sicer v glavnem prevladovalo oblačno in vetrovno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 17 stopinj Celzija. Mestoma bo lahko padla kakšna kaplja dežja, padavine bodo sicer bolj verjetne v goratem svetu.

Jutri bo sprva še oblačno, čez dan se bo vreme postopno izboljšalo in bo povečini delno jasno. Pihala bo močna burja.

V sredo in četrtek bo pretežno jasno in nekoliko topleje. Še vedno pa bo vetrovno. Zlasti v sredo bo še pihala zmerna do močna burja, ki bo v četrtek nekoliko slabela.