»Super« Mario v očeh slovenskih medijev

Mediji v Sloveniji namenjajo veliko pozornost vladni krizi v Italiji in poskusu Maria Draghija za sestavo nove vlade. O tem iz Rima vsakodnevno podrobno poroča dopisnik RTV Slovenija Janko Petrovec, medtem ko na Delu za poročanje iz Italije znova skrbi Tone Hočevar, dolgoletni dopisnik v Rimu in odličen poznavalec italijanskih razmer. Draghiju je Hočevar posvetil komentar z naslovom Naj stane, kolikor hoče, v Sobotni prilogi Dela pa je vstop »super Maria« v politično areno komentirala Saša Vidmajer, ki ocenjuje, da je pri tem italijanska politika popolnoma odpovedala. Komentatorka omenja tudi slovensko senatorko Tatjano Rojc in novoustanovljeno senatno skupino Evropeistov, kateri ni uspelo izbojevati tretje vlade Giuseppeja Conteja.

MMC RTV Slovenija se je z novinarko Ivano Zajec za oceno dogajanj v sosednji državi obrnil na novinarja Primorskega dnevnika Petra Verča. »V javnosti gotovo velja za spoštovano osebnost, a težava je, da njegovih političnih stališč sploh ne poznamo. V medijih in na različnih dogodkih se Draghi ne pojavlja, je enigmatična osebnost, kakšna so njegova politična stališča, ni znano. To je nadstrankarski človek, ki ga je predsednik predlagal zaradi težkih razmer, a predsednik vlade ne more vladati na svojo roko, ampak s soglasjem parlamenta, ki ga sestavljajo politične stranke,« je bil mnenja Verč. Nekdanji odgovorni urednik Primorskega dnevnika Bojan Brezigar v mariborskem Večeru piše, da bo rešitelj evra sedaj reševal še Italijo.