Včeraj v dopoldanskih urah je v Postojni zagorelo v stanovanjski hiši. Požar, ki je nastal v kopalnici, so gasilci pogasili. Ugotovili so, da ga je povzročil fen. Mladoletnik si je z njim sušil lase, nato ga je prižganega odložil na kupu perila in kraj zapustil. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.