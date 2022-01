Sušno obdobje brez omembe vrednih prekinitev

Pred nami je daljše sušno obodbje brez omembe vrednih količin padavin. Do manjšega in prehodnega vmesnega poslabšanja bi po zdajšnjih izračunih lahko prišlo v ponedeljek, ko bo vremenska fronta obrobno in delno oplazila naše kraje. Daleč od tega pa, da bi se lahko padavinski obračun izravnal. Količine dežja bodo namreč, če sploh bodo, skromne. V pritrdilnem primeru bi se zaradi razmeroma nizkih temperatur kakšna snežinka lahko prikazala tudi v nižjih predelih.

Razen omenjene morebitne kratkotrajne prekintve se bo sušno obdobje predvidoma zavleklo vsaj do zadnjih dni v prihodnjem tednu. Ob severozahodnih tokovih se bodo vremenske fronte pomikale zlasti onstran Alp, ravno alpska pregrada pa bo naše kraje obvarovala pred tistimi vremenskimi frontami, ki se bodo spuščale proti Sredozemlju. Do spremembe zračnega toka z večjim vplivom Atlantika naj bi po zdajšnjih izračunih lahko prišlo šele ob koncu prihodnjega tedna, ko naj bi se predvidoma udejanjilo poslabšanje.

Od danes do vključno nedelje bo prevladovalo sončno vreme. Nočne temperature se bodo razen ob morju povečini spuščale pod ničlo, najvišje dnevne pa bodo malo pod ali okrog 10 stopinj Celzija. V gorah bo povečini vetrovno.

V ponedeljek bo oblačno, mestoma bodo možne občasne rahle padavine, meja sneženja bo razmeroma nizka.