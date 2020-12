Svetovni izpad Googlovih aplikacij

Uporabniki po celem svetu danes dopoldne po našem času niso mogli dostopati do nekaterih aplikacij in storitev ameriškega spletnega giganta Google. Med drugim niso delovali video platforma Youtube in spletna pošta gmail. V naši deželi so med drugim dijaki in učno osebje nekaterih šol imeli težave s šolanjem na daljavo.

Razlog izpada, ki je trajal približno pol ure, še ni znan. Na stotine milijonov uporabnikov interneta je zaman poskušalo vzpostaviti povezavo z brskalnikom, v nekaj minutah so bila družbena omrežja preplavljena z objavami ključnikov o izpadu Googlovih storitev.