Svetovni oceani lani najtoplejši od začetka meritev

Svetovni oceani so bili leta 2019 najtoplejši od začetka meritev. Temperatura oceanov je bila lani za 0,075 stopinje višja od povprečja med letoma 1981 in 2010, so izračunali znanstveniki, ki so objavili študijo v kitajski reviji Advances in Atmospheric Sciences. Oceani se tudi vse hitreje segrevajo, kar gre jemati kot dokaz globalnega segrevanja, menijo. Opozarjajo pa tudi, da je še mogoče ukrepati.

Ugotovili so tudi, da so oceani v obdobju med letoma 1987 in 2019 segreli štirikrat in pol hitreje kot v obdobju med letoma 1955 in 1986. Gre za občuten opomin, kako hitro se stvari spreminjajo, je povedal soavtor študije, profesor z ameriške univerze St. Thomas John Abraham.

Znanstveniki med drugim opozarjajo, da segrevanje oceanov lahko povrzoči vročinske valove v morju, kar bi lahko imelo velike posledice v morskem življenju, pa tudi nastajanje hurikanov.

Abraham sicer meni, da je še mogoče ukrepati. Našo energijo bi zato morali med drugim pametneje uporabljati in diverzificirati vire energije.