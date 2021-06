Svoje zgodbe ne bi zamenjala z drugo

Novinarka Špela Lenardič je na RTV Slovenija zaposlena kot radijska in televizijska dopisnica za področje Furlanije - Julijske krajine. Iz Kopra, kjer živi, redno zahaja v »zamejstvo« in poroča o tukajšnjem dogajanju. Sončna Primorka ima rada morje in sprehode, še raje pa potuje. Če ne drugače, pa s knjigo v roki.

Katera je vaša največja odlika?

Prilagodljivost.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Tako pri moških kot pri ženskah cenim iskrenost.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Ne delam razlik med spoloma ...

Katera je vaša največja šibkost?

Neodločnost.

Kaj najraje počenjate?

Hodim, če imam na voljo več časa v hribe, sicer pa redno na sprehode.

Česa vas je najbolj strah?

Smrti, ker imam izredno rada življenje in ga želim še dolgo uživati.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Kot zmes sproščenosti, svobode in ljubezni.

Kako pa največjo nesrečo?

Si je ne predstavljam ...

Ko bi lahko bila kdo drug, bi bila ...

Ne bi zamenjala svoje zgodbe z drugo ... ostala bi jaz.

Kje bi najraje živeli, če ne bi živeli v Kopru?

Včasih pomislim, da bi se preselila v tople kraje, kjer bi brezskrbno srkala koktajle, plesala na pesku in plavala med pisanimi ribicami ... živela bi vsekakor še vedno ob morju.

Katera je vaša najljubša barva?

Turkizna.

Katera je vaša najljubša roža?

Mak, v žitnem polju.