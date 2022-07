SVP opozarja na nacionalizem stranke Giorge Meloni

Južnotirolska ljudska stranka (SVP) se bo na septembrskih volitvah najbrž predstavila sama in brez povezav, tudi zato, da bi se s tem odločno zoperstavila nacionalistični stranki, ki ji ankete napovedujejo zmago. Tajnik SVP Philipp Achammer v izjavi ne izrecno omenja Bratov Italije, v mislih pa ima stranko Giorgie Meloni, katere predstavniki se v Bocnu – podobno kot na Tržaškem in Goriškem – predstavljajo kot nasledniki MSI in nato Nacionalnega zavezništva.

Bratje Italije so edini, ki so nasprotovali vrnitvi tržaškega Narodnega doma slovenski skupnosti. To vsekakor ni prvič, da Achammer in somišljeniki javno svarijo pred nevarnostjo volilne zmage stranke Giorgie Meloni, kar je v Rimu večkrat naredila predvsem senatorka Julia Unterberger.

Na volitvah pred štirimi leti se je SVP povezala z Demokratsko stranko in s tem pripomogla k izvolitvi senatorja Gianclaudia Bresse in poslanke Marie Elene Boschi. Bressa se je kot član senatne skupine avtonomij in jezikovnih skupnosti zelo ukvarjal z manjšinami (tudi s slovensko), poslanka, ki je nato prestopila v Živo Italijo Mattea Renzija, pa ni bila kdove kako pozorna do Južne Tirolske. SVP je leta 2018 izvolila v parlament šest svojih predstavnikov, in sicer v senat Julio Unterberger, Mainharda Durnwalderja in Dietra Stegerja ter v poslanski zbornico Albrechta Planggerja, Manfreda Schulliana in Renato Gebhard.