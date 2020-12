Ta teden razmeroma umirjeno vreme

Ta teden bodo naši kraji pod vplivom višinskega grebena s toplim zrakom, ki bo zagotovil stanovitno in sprva še precej sončno vreme. V sredo bo naše kraje prešla oslabljena vremenska motnja, od četrtka pa se bo začela v nižjih slojih zadrževati vlaga. Poslabšanje bi se moralo po zdajšnjih izračunih predvidoma udejanjiti v nedeljo ali ponedeljek, ko bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta.

Jutri (torek) bo delno jasno, pojavljali se bodo visoki koprenasti oblaki. V sredo bo že več oblačnosti, ponekod niso izključene manjše padavine. Nočne temperature bodo razmeroma nizke, čez dan bo razmeroma toplo.

V četrtek in petek bo povečini oblačno in bolj vlažno. Več sončnega vremena bo v gorah, kjer bo še nekoliko topleje.

Tudi v soboto in nedeljo bo, kot kaže, v nižinah in ob morju povečini oblačno in bolj vlažno, v gorah bo več sonca. Ob prehodu vremenske fronte, predvidoma v noči na ponedeljek, se bodo pojavljale padavine, ozračje se bo prehodno ohladilo.